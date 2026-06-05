Futbolseverlerin merakla beklediği 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde yeni sezonun başlangıç takvimini duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Süper Lig'den alt liglere kadar tüm profesyonel organizasyonların başlangıç tarihleri belli oldu.

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi ve kümede kalma savaşı yeniden sahne alırken, taraftarlar da takımlarının ilk maçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri...

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri açıklandı

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerin başlangıç tarihlerini açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezonda Trendyol Süper Lig heyecanı 2026 Ağustos ayında başlayacak.

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın ardından gözler şimdi yeni sezona çevrilmiş durumda.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri açıklandı

TRENDYOL 1. LİG, NESİNE 2. VE 3. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Trendyol 1. Lig'de yeni sezon, Süper Lig'den bir hafta önce başlayacak. Ligin ilk hafta maçları 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de mücadele edecek ekipler ise sezonun açılışını Eylül ayında yapacak. Her iki ligde de ilk karşılaşmalar 5 ve 6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Federasyon liglere ilişkin ayrıntılı sezon planlaması ve fikstür çalışmalarının daha sonra duyurulacağını bildirdi.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri açıklandı

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen takımlar da belli oldu.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti. Süper Lig biletini alan bir diğer takım ise Arca Çorum FK oldu.

Play-off finalinde Esenler Erokspor'u mağlup ederek üst lige çıkmayı başaran Çorum temsilcisi önemli bir başarıya imza attı.

Amed Sportif Faaliyetler kupasını Diyarbakır'da gerçekleştirilen organizasyonda alırken, Arca Çorum FK ise Konya'da düzenlenen törende kupasına kavuştu.

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