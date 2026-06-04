Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Digiturk iş birliğinde 'beIN CONNECT' uygulaması hayata geçirildi. Bu sayede toplu taşıma yolcuları, otobüs ve tramvaylarda ücretsiz olarak film, dizi, belgesel ile seçili Süper Lig maçlarını izleyebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Digiturk, yerel yönetimlerde bir ilk niteliği taşıyan uygulamayı halkın hizmetine sunuyor. Artık otobüs ve tramvay yolcuları, seyahatleri boyunca beIN CONNECT platformunda yer alan film, dizi ile belgesel içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabilecek. Yolcular, araçtan indikten sonraki 24 saatlik sürede farklı bir internet ağına bağlanmadığı sürece uygulamadan faydalanmaya devam edebilecek.

Türkiye'de ilk!... Bu şehirde Süper Lig maçları, toplu ulaşımda yayınlanacak

DÖRT BÜYÜKLERİN MAÇI İZLENEMEYECEK

Ayrıca vatandaşlar, Gaziantep Futbol Kulübü'nün karşılaşmaları dahil olmak üzere Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 14 takımın kendi aralarında oynadığı müsabakaları herhangi bir üyelik şartı olmadan ve ücretsiz şekilde izleyebilecek. Ancak Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları seyredilemeyecek.

Türkiye'de ilk!... Bu şehirde Süper Lig maçları, toplu ulaşımda yayınlanacak

"DİĞER ŞEHİRLERDEN DE TALEP GELECEK"

Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "İlklerin ve enlerin şehri Gaziantep'te yeni bir ilki daha başlatıyoruz. Gerçekten heyecan verici bir proje. Çünkü zamanın ruhu bu. Otobüsün içerisinde ulaşılabilirlik, güven, farkındalık ve hizmet kalitesi var. Vatandaşlarımız yolculuklarını kaliteli içeriklerle değerlendirecek. Bu çalışma diğer 80 ile örnek olacak. Ben inanıyorum ki yarın diğer şehirlerden de talep gelecek. Çünkü öncü şehir Gaziantep bunu başarıyorsa doğru modeli kurmuştur" dedi.

Türkiye'de ilk!... Bu şehirde Süper Lig maçları, toplu ulaşımda yayınlanacak

KATAR'DAKİ ŞİRKET YÖNETİMİ PROJEYE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Digiturk Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Aydın Çamlıbel de işbirliğinin sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olduğunu vurgulayarak "Proje faaliyet gösterdiğimiz 42 ülke açısından da örnek bir uygulama niteliği taşıyor. Uygulamayı, Katar'daki şirket yönetimine de sunduk, büyük ilgi gördü. Benzer projeleri farklı ülkelerde de hayata geçirmeyi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk!... Bu şehirde Süper Lig maçları, toplu ulaşımda yayınlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise kentte günlük toplu ulaşım kullanan kişi sayısının 250 bin olduğunu aktardı.

Türkiye'de ilk!... Bu şehirde Süper Lig maçları, toplu ulaşımda yayınlanacak

BEIN CONNET UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamadan yararlanmak isteyen yolcular ilk olarak akıllı telefonlarıyla ücretsiz GaziUlaş Wi-Fi ağına bağlanacak. İkinci aşamada yolcular, telefonlarında beIN CONNECT uygulaması bulunmuyorsa uygulama mağazalarından indirerek kurulum yapabilecek. Uygulamayı daha önce yüklemiş olan kullanıcılar ise doğrudan giriş yapabilecek. Ayrıca araçlarda yer alan QR kodlar aracılığıyla uygulamaya hızlı erişim sağlanabilecek. Son aşamada ise yolcular, seyahatleri boyunca Gaziantep FK karşılaşmalarından film, dizi ve belgesellere kadar uzanan birçok içeriği internet paketlerini kullanmadan ücretsiz olarak izleyebilecek.

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