TV8 yayın akışı 4 Eylül 2025! Milli maç saat kaçta, MasterChef bugün var mı?

TV8'in bugünkü yayın akışı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Sabah kuşağında yer alan yapımların dışında akşam gözler Gürcistan - Türkiye milli maçı ve MasterChef yeni bölümüne çevrildi. İşte, 4 Eylül 2025 TV8 yayın akışı...

BUGÜN TV8'DE NELER VAR?

Bugün TV8'de sabah kuşağında "Tuzak", "Ebru ile 8'de Sağlık" ve "Gel Konuşalım" gibi programlar yer alırken, öğle saatlerinde "MasterChef Türkiye" tekrarı başlayacak. 16:00'da ise Yemekteyiz programı başlayacak.

Ardından futbolseverler Gürcistan - Türkiye maçı ekrana gelecek.

MİLLİ MAAÇ SAAT KAÇTA?

Bugün saat 19:00'da Gürcistan - Türkiye milli maçı TV8 ekranlarında naklen yayınlanacaktır.

BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?

4 Eylül 2025 Perşembe yani bugün MasterChef yeni bölüm TV8 ekranlarına gelecek. MasterChef'in yeni bölümü bu akşam 21:15'te TV8'de yayınlanacaktır.

TV8 YAYIN AKIŞI - 4 EYLÜL 2025

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:00 Gürcistan - Türkiye / Canlı

21:15 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz