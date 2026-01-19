Enerji ve iklimlendirme alanında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin halka arz süreci tamamlandı. 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleri, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Peki, Üçay Mühendislik ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte UCAYM halka arz sonuçları...

Üçay Mühendislik ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi merakla araştırılmaya devam ediyor. 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplamada 18 TL sabit fiyatla satışa sunulan paylara, arz edilen miktarın katbekat üzerinde başvuru geldi. Yaklaşık 820 bin yatırımcıdan talep gelirken, pay dağıtımı yapılan yatırımcı sayısı 796 bini aşarak son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Üçay Mühendislik ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? UCAYM halka arz sonuçları açıklandı!

ÜÇAY MÜHENDİSLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Üçay Mühendislik halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’daki işlem tarihine çevrildi. Şirket paylarının, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da UCAYM koduyla bu hafta içerisinde işlem görmeye başlaması bekleniyor. Kesin işlem tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KAÇ LOT VERDİ?

Üçay Mühendislik halka arzında yatırımcılara kişi başı ortalama 54 lot dağıtımı yapıldı. 18 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda dağıtım, yaklaşık 972 TL tutarındaki paya karşılık geldi. Yoğun talep nedeniyle bireysel yatırımcılara düşen lot miktarı sınırlı kaldı.

UCAYM HALKA ARZ SONUÇLARI

14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanan Üçay Mühendislik halka arzında toplam 60 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi. Halka arzın büyüklüğü 1,08 milyar TL olarak kaydedilirken, yatırımcılardan gelen talep arzın yaklaşık 14,6 katına ulaştı. Toplam 819 bin 854 yatırımcıdan talep gelirken, 796 bin 720 yatırımcıya pay dağıtıldı.

