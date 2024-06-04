Uzatılan 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsamıyor

Bugün Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığı öğrenildi. Vatandaşın gündeminde ise bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu, özel sektör idari izinli sayılacak mı soruları yer aldı. Perşembe ve cuma günün de dahil edilmesiyle beraber kimleri kapsıyor araştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bayram tatilinin 9 güne çıktığının belli olmasıyla beraber milyonlarca vatandaş özel sektör için de 9 gün mü olacak sorusuna cevap aradı.

Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarken uzatılan günler özel sektörü kapsamıyor. Tatilin uzatılması özel sektör şirketleri kendi kararına göre uygulanacak.

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." sözleriyle duyurulan 9 günlük tatil kamu çalışanlarını kapsıyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 17.200 lira olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı %49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise %100 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını söz verdiğimiz üzere Temmuz 2023'te en düşük 22.000 liraya Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7 dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin oransal zam dışında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylıklarında Ocak 2023 tarihine kıyasla net %82 artışa gittik.

2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere beşer bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban bayramlarında Ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle %50 artışla 3.000 liraya çıktı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik."

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Bu sene bayram 16 Haziran'da başlarken 19 Haziran'da sona erecek.