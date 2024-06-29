Van Gölü'nde kaybolan ve 9 gündür bulunamayan Ahmet Hilmi Hanalp bulundu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp için çalışmalar 9 gündür sürüyordu. Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmeye gelen genç, Van Gölü'ne girmesinin ardından kaybolmuştu. Ahmet Hilmi Hanalp'ın babası Adnan Hanalp da çalışmalara katılmıştı. Bulundu mu, nerede gibi sorular da vatandaşın gündeminde yer aldı.
Geçen Perşembe günü Tuşba ilçesinin yakınlarında olan Çarparak Adasına arkadaşları ile beraber giden 22 yaşındaki genç, yüzdüğü esnadan gözlerden kayboldu. Uzun süren çalışmalar sürerken Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp kimdir araştırılıyor.
VAN GÖLÜ'NDE KAYBOLAN AHMET HİLMİ HANALP BULUNDU MU?
Geçtiğimiz hafta meydana gelen üzücü olayın ardından Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın son durumu Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Yapılan ihbarın üzerine Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalara başlamıştı.
9 gün süren aramanın sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Baba Adnan Hanalp'ın da katıldığı arama çalışmaları da sona erdi. Akıntıya kapılarak kaybolan gencin bedeni, Çarpanak Adası'ndan Kampüs sahiline uzanan kesimin 500 metre açığında bulundu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis dalgıç ekipleri tarafından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) cihazı ile tespit edilen cansız beden çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi