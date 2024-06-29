Van Gölü'nde kaybolan ve 9 gündür bulunamayan Ahmet Hilmi Hanalp bulundu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme:

Van Gölü, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp için çalışmalar 9 gündür sürüyordu. Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmeye gelen genç, Van Gölü'ne girmesinin ardından kaybolmuştu. Ahmet Hilmi Hanalp'ın babası Adnan Hanalp da çalışmalara katılmıştı. Bulundu mu, nerede gibi sorular da vatandaşın gündeminde yer aldı.

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