Vatan Caddesi neden trafiğe kapalı? Valilikten açıklama var, işte alternatif güzergahlar

Valilik duyurdu, sabah saat 05.45’ten itibaren İstanbul'da seçili güzergahlar trafiğe kapandı. İstanbul'da 24 Ağustos 2025 tarihinde trafiğe kapalı yollar listesi merak konusu oldu. İnsanlar "Vatan Caddesi neden kapatıldı?" diye araştırıyor. Peki, İstanbul'da yollar neden kapalı? İşte İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

Vatan Caddesi araç geçişine kapatıldı. Sebebi günün en çok merak edilen konularından biri oldu. İstanbul Valiliği detayları paylaştı.

VATAN CADDESİ NEDEN TRAFİĞE KAPANDI?

İstanbul'da '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılacak genel provalar dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

▪️ Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

▪️ D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

GİRİŞLERİ

▪️ 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes

BULVARI (VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

▪️ Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

▪️ Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

▪️ Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

▪️ Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

▪️ Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

▪️ Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DA AÇIKLANDI

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- D 100 Karayolu

- O-3 Hal Yolu