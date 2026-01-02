Yılbaşı nedeniyle birçok programın yayınlanmadığı haftada, Veliaht'tın yeni bölümü de ekranlar da yayınlanmadı. Bu kapsamda FARO ve Gold Yapım imzalı Veliaht dizisinin 16.bölümü gündeme geldi

Show TV'de perşembe akşamları yayınlanan Veliaht 16. bölüm için geri sayım başladı. Yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlarda yer almadı. Bu nedenle Veliaht'ın 16.bölümünün yayın tarihi araştırılmaya başladı. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Veliaht, büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Peki, Veliaht 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

VELİAHT 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Veliaht'ın 16.bölümü 8 Ocak 2026 Perşembe günü yayınlanacak. 31 Aralık 2025'in ardından yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta birçok dizinin yeni bölümü erana gelmezken, Veliaht da yılbaşı arası sebebiyle izleyicisiyle buluşmadı.

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veliaht'ın son bölümünde Vezir’in kalbinden vurduğu Timur, üzerindeki koruyucu parça sayesinde hayatta kalmayı başardı. Ardından saldırının arkasındaki ismin peşine düştü. Derya ile Yahya arasında sert bir hesaplaşma yaşanırken, Yahya geçmişte yaşananları Derya’nın yüzüne vurdu. İntikam duygusuyla yanıp tutuşan Korkut, Esenler’de şiddetini artırırken, Timur yaşananları durdurmak için yeni bir plan yaptı.

Vezir’in ihanetiyle yüzleşen Timur, durumu kontrol altına aldığını düşünse de öfkesine yenilen Vezir, Korkut’u Timur’a karşı harekete geçirdi. Bölüm finalinde ise Korkut’un Yahya ile Büşra’nın düğününe yaptığı baskın ve Timur’un Reyhan ile annesini kurtarmak için verdiği mücadele izleyicileri ekrana kilitledi.

