Welcome To Derry 4. bölüm ne zaman? Yeni bölüm çıkış tarihi merak ediliyor

Stephen King'in "IT" romanından uyarlanan Welcome to Derry dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizi, Palyaço Pennywise'ın kökenine iniyor. İlk üç bölümü geride bırakan Welcome to Derry’nin dördüncü bölümü merakla bekleniyor.

WELCOME TO DERRY 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Welcome To Derry dizisinin 1.sezon 4.bölümü, Türkiye saatiyle 17 Kasım Pazartesi sabah erken saatlerde yayınlanacaktır. IT: Welcome to Derry dizisini HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz.

Welcome to Derry dizisinin oyuncu kadrosu, Jovan Adepo, Bill sakarsgârd, James Remar, Rudy Mancuso, Chris Chalk Chris Chalk, Taylour Paige gibi kariyerlerinde önemli başarılar yapmış isimler yer alıyor.

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Stephen King'in IT evreninde geçen "IT: Welcome to Derry", King'in "IT" romanından uyarlanmaktadır. Andy Muschietti'nin IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) filmlerinde kurduğu vizyonu dizide daha da genişliyor.

Pennywise'ın Derry kasabasına odaklanarak, 1960'larda yaşanan olayları ve "Kayıp Palyaço"nun kasabada oluşturduğu korkuyu ele alıyor.