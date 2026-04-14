X (Twitter) kullanıcıları 14 Nisan’da platforma girişte hata mesajlarıyla karşılaştı. “Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene” uyarısı sonrası erişim problemleri gündeme geldi. Gün içerisinde artan hata bildirimleri sonrası platformda yaşanan aksaklığın nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor?

Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu, kullanıcıların akış yenileyememesi ve içeriklere ulaşamamasıyla dikkat çekti. Gün içerisinde artan hata bildirimleri sonrası platformda kesinti olup olmadığı araştırılıyor.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

14 Nisan itibarıyla X kullanıcılarının bir kısmı platform akışında “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” uyarısıyla karşılaştı. Bu hata, özellikle mobil uygulama ve web sürümünde akışın yüklenmemesiyle birlikte ortaya çıktı.

Kullanıcı raporları ve hata bildirim sitelerindeki veriler, sorunun kısa süreli dalgalanmalar halinde yaşandığını gösterdi. Bu nedenle platformun tamamen çöktüğünden ziyade, bölgesel veya anlık erişim sorunlarının yaşandığı değerlendiriliyor. Bu nedenle mevcut durum, genel erişim sorunu olarak değerlendiriliyor.

X (TWİTTER) NEDEN AÇILMIYOR?

Bu tür hata mesajları genellikle sunucu yoğunluğu, sistemsel güncellemeler veya teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor. Özellikle aynı anda çok sayıda kullanıcının platforma erişmeye çalışması, geçici yüklenme sorunlarına neden olabiliyor.

Şu ana kadar X tarafından resmi bir kesinti açıklaması yapılmadı. Ancak kullanıcı deneyimleri ve ekran hataları, sorunun platform kaynaklı olabileceğini gösteriyor. Genellikle bu tür sorunlar kısa sürede gideriliyor ve sistem normale dönüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası