Canva kullanıcıları 14 Nisan 2026 itibarıyla platforma erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Hem mobil uygulama hem de web sitesinde görülen hatalar, sosyal medyada “Canva çöktü mü neden açılmıyor, yüklenmiyor?” sorularını gündeme taşıdı.

Tasarım platformu Canva’da yaşanan erişim problemi, kısa sürede çok sayıda kullanıcıyı etkiledi. Giriş hataları ve yüklenme sorunları nedeniyle kullanıcılar platforma erişmekte zorlanırken, konu sosyal medya ve kesinti izleme sitelerinde de öne çıktı.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

14 Nisan 2026 tarihinde Canva kullanıcılarından gelen geri bildirimler, platformda anlık bir erişim sorunu yaşandığını gösteriyor. Downdetector üzerinden paylaşılan bilgilere göre özellikle son saatlerde hata bildirimlerinde belirgin bir artış dikkat çekti.

Kullanıcıların büyük bölümü hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonda giriş yapamadığını belirtiyor. Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı benzer sorunları paylaşıyor. Ancak şu ana kadar Canva tarafından kesintinin kapsamına ilişkin resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı.

CANVA NEDEN AÇILMIYOR, YÜKLENMİYOR?

Kullanıcıların karşılaştığı en yaygın hata kodlarından biri “503 Service Unavailable” olarak öne çıktı. Bu hata genellikle sunucu kaynaklı yoğunluk, bakım çalışmaları ya da teknik altyapı sorunları nedeniyle ortaya çıkıyor.

Öte yandan, bazı kullanıcılar sadece girişte değil, proje açma ve düzenleme aşamasında da sorun yaşadığını belirtiyor. Bu durum, problemin yalnızca giriş ekranıyla sınırlı olmadığını, platform genelinde bir aksama yaşandığını gösteriyor. Benzer kesintiler geçmişte de kısa süre içinde giderilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası