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Haberler > Haberler > Yalı Çapkını Ökkeş Ağa kim, gerçek adı ne? Murat Baykan kimdir, kaç yaşında?

Yalı Çapkını Ökkeş Ağa kim, gerçek adı ne? Murat Baykan kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yalı Çapkını Ökkeş Ağa kim, gerçek adı ne? Murat Baykan kimdir, kaç yaşında?
Yalı Çapkını, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yalı Çapkını dizisinde Halis Korhan'ın düşmanı olarak hikayeye dahil olan Ökkeş Ağa karakterini Murat Baykan canlandırıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizide Ökkeş Ağa karakteri araştırılmakta. İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Ökkeş Ağa kim, gerçek adı ne? Murat Baykan kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisinde Ökkeş Ağa'yı canlandıran Murat Baykan'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI ÖKKEŞ AĞA KİM, GERÇEK ADI NE?

Yalı Çapkını dizisinde Halis Korhan'ın düşmanı olarak hikayeye dahil olan Ökkeş Ağa karakterini Murat Baykan canlandırıyor.Yalı Çapkını Ökkeş Ağa kim, gerçek adı ne? Murat Baykan kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

MURAT BAYKAN KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu olan Murat Baykan, Gülperi, Benim Adım Melek, Magarsus gibi dizilerde izleyici karşısına çıktı. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın eski bir düşmanı olan Ökkeş Ağa karakteriyle rol aldı. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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