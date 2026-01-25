Milyonlarca öğrenci 19 Ocak 2026 tarihinde 15 tatil arasına girerek ilk dönem karnelerini aldı. Karne heyecanı ile beraber yarıyıl tatilinde mola veren öğrenciler şimdi ise okulların açılış tarihini merak etmeye başladı. Birçok veli ve öğrenci ''Yarın okul var mı, 15 tatil ne zaman bitecek?'' sorusunu gündeme getirdi. İşte 2026 15 tatil tarihleri ve 2026 Okul Tatil Takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Yusuf Tekin’in imzasını taşıyan çalışma takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, yarıyıl tatili, ara tatiller ve yaz tatiline dair tüm detaylar belli oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için merak edilen “Yarın okul var mı?” ve “15 tatil ne zaman bitecek?” sorularının cevabı da bu takvimle netleşmiş oldu.

Yarın okul var mı, 15 tatil ne zaman bitecek? 2026 Okul Tatil Takvimi

YARIN OKUL VAR MI?

Yarın okullarda eğitim olmayacak, tatile devam edilecek. Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacağı için öğrenciler, takip eden hafta yeniden okullarına dönecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlandı. Karnelerin alınmasının ardından yarıyıl tatili başladı. 15 tatil olarak da bilinen ara tatil dönemi 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve 2 Şubat'ta okullar tekrar açılacak.

2026 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma bitecek.

2026 OKUL TATİL TAKVİMİ

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ

10 Kasım 2025 Pazartesi - 14 Kasım 2025 Cuma

10 Kasım 2025 Pazartesi - 14 Kasım 2025 Cuma YARIYIL TATİLİ (15 TATİL)

19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ

16 Mart 2026 Pazartesi - 20 Mart 2026 Cuma

16 Mart 2026 Pazartesi - 20 Mart 2026 Cuma YAZ TATİLİ

26 Haziran 2026 Cuma

