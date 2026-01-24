Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce yayımlanan takvimle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri paylaşılmıştı. Yarıyıl tatilini geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, okulların açılış tarihini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, pazartesi açılacak mı?

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 15 Ocak Cuma günü tamamlandı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Tatillerinin ilj haftasını geride bırakan öğrenciler, okulların açılış tarihini merak ediyor.

MEB takviminde yer aldı! Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatilinin bitiş tarihi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri de tatil takvimine dahil edildiğinde yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek.

MEB İKİNCİ DÖNEM TARİHLERİ

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.



