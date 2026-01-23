TV8’in ilgiyle takip edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca toplanan puanların ardından, 200 bin TL’lik büyük ödülün kime gideceği merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz'de kim kazandı, haftalık puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 23 Ocak Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Beş yarışmacının günler süren mücadelesinin ardından, haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi bölüm sonunda açıklanacak.

23 OCAK YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz’de 19-23 Ocak 2026 haftasının final bölümü bugün ekrana geliyor. Yarışmacılar hafta boyunca kendi belirledikleri menülerle mutfağa girerken, hem rakiplerinden hem de sunucu Zuhal Topal’dan aldıkları puanlarla birincilik için mücadele etti.

Final gününde tüm puanlar yeniden değerlendirilecek ve haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 200 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Kazanan isim, belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Yemekteyiz'de kim kazandı? 23 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL'nin sahibi belli oluyor

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz’de haftalık puan durumu, yarışmacıların her gün aldığı puanların toplamı üzerinden şekilleniyor. Sunucu Zuhal Topal’ın verdiği puanlar ile yarışmacıların birbirine verdiği puanlar haftanın genel sıralamasını belirliyor. Puan tablosu netleşince haberimize eklenecek.

YEMEKTEYİZ ELİF YAZICI'NIN MENÜSÜ BELLİ OLDU

23 Ocak Cuma akşamı haftanın son gününde yarışan Elif Yazıcı, bölümün başında günün menüsünü paylaştı.

İşte menüsü:

Zencefilli Havuç Çorbası

Vejetaryen Mini Pizza

Steak Au Poivre

Baharatlı Baby Patates

Portakallı Roka Salatası

Sticky Toffee Pudding

