UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, lig etabının 8. haftasında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş - FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Maç saatine az bir zaman kala ''Yeni transferler Avrupa Ligi maçında oynayacak mı, kimler eksik?'' merak edilmeye başlandı. İşte FCSB Fenerbahçe maçında Anthony Musaba ve Mert Günok’un durumu...

Sarı-lacivertliler FCSB deplasmanıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 298. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 297 maçta 117 galibiyet, 64 beraberlik ve 116 yenilgi aldı. Oynadığı maçlarda 406 gol atan temsilcimiz, kalesinde ise 418 gol gördü. Sarı-lacivertli ekibimiz FCSB karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdi. Peki, yeni transferler Avrupa Ligi maçında oynayacak mı, kimler eksik?

Yeni transferler Avrupa Ligi maçında oynayacak mı, kimler eksik? FCSB Fenerbahçe maçında gözler Anthony Musaba ve Mert Günok’ta!

YENİ TRANSFERLER AVRUPA LİGİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin FCSB ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında yeni transferler forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna bu sezon dahil olan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, UEFA statüsü gereği Avrupa listesinde yer almadığı için Romanya deplasmanında sahada olamayacak.

FCSB FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Fenerbahçe’de FCSB maçı öncesinde sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown karşılaşmada forma giyemeyecek. Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Edson Alvarez, hafif sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almayıp bireysel çalıştı, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FCSB Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic yönetecek.

