UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, lig etabının son haftasında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ''Steaua Bükreş FCSB Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?'' merak ederken sarı-lacivertliler Bükreş’te oynanacak mücadelede ilk 16 hedefi için avantaj yakalamayı amaçlıyor. İşte FCSB Fenerbahçe canlı yayın bilgileri ve maç detayları...

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında geride kalan 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler kötü sonuca rağmen bir üst tura çıkmayı garantiledi. Peki, Steaua Bükreş FCSB Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?

STEAUA BÜKREŞ FCSB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Steaua Bükreş ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

STEAUA BÜKREŞ FCSB FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Steaua Bükreş FCSB Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00’te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında oynanacak karşılaşma Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan National Arena’da yapılacak.

STEAUA BÜKREŞ FCSB FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown maçta forma giyemeyecek. Aston Villa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da kadroda yer almayacak.

Yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, UEFA statüsü gereği bu akşamki mücadelede oynayamayacak.

STEAUA BÜKREŞ FCSB FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

National Arena’da oynanacak FCSB Fenerbahçe karşılaşmasını Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic’in yardımcılıklarını Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yapacak.

