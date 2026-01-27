Açık kaynaklı yapay zekâ kişisel asistanı Clawdbot’a olan ilgi, yavaş yavaş yükselen bir meraktan adeta bir patlamaya dönüştü. Yeni trendin Mac Mini’ye olan talebi artırdığı da belirtiliyor; bazı teknoloji forumlarında kullanıcılar Clawdbot için ayrı bir mini bilgisayar satın aldıklarını paylaşıyor. Peki, clawdbot nedir, nasıl kullanılır?

Clawdbot teknoloji dünyasını kasıp kavuruyor. Son günlerde Twitter, Reddit veya teknoloji bloglarında vakit geçirdiyseniz, yeni açılmış Mac mini kutularını gösteren paylaşımların akınına mutlaka denk gelmişsinizdir. Son dönemde Mac mini satışlarındaki artışın büyük ölçüde Clawdbot’un popülerliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yeni trend Clawdbot Mac Mini’ye talebi artırdı! Clawdbot nedir, nasıl kullanılır?

CLAWDBOT NEDİR?

Clawdbot, en basit tanımıyla bilgisayarınızda yaşayan ve sizin adınıza çalışan açık kaynaklı bir yapay zeka ajanıdır. ChatGPT veya Gemini gibi klasik sohbet botlarından en büyük farkı, yalnızca sorulara cevap vermekle kalmayıp doğrudan aksiyon alabilmesidir.

Bilgisayarınızın işletim sistemine entegre çalışabilen bu asistan;

Dosyaları düzenleyebilir,

Terminal komutları çalıştırabilir,

Takviminizi yönetebilir,

İnternette sizin yerinize araştırma yapabilir.

Üstelik tüm verileri buluta göndermek yerine yerel olarak kendi cihazınızda sakladığı için gizlilik konusunda da avantaj sağlar. Kısacası Clawdbot, tarayıcıda açık bir sohbet penceresinden çok, bilgisayarınızın içinde çalışan sadık bir dijital yardımcı gibi çalışır.

CLAWDBOT NASIL KURULUR?

Node.js kurun:

Clawdbot’u çalıştırmak için bilgisayarınızda Node.js altyapısının kurulu olması gerekir. Bunun için Node.js’in resmî sitesinden güncel sürümü indirip kurmanız gerekir.

Kaynak kodu indirin:

Terminal (komut istemcisi) üzerinden git clone komutunu kullanarak Clawdbot’un GitHub’daki dosyalarını bilgisayarınıza indirirsiniz.

Gerekli paketleri yükleyin:

Dosyalar indikten sonra kurulum klasörüne girip gerekli bağımlılıkları yükleyen komutları çalıştırırsınız.

API anahtarı ekleyin:

Kurulum sırasında Claude veya OpenAI gibi yapay zekâ modellerine ait API anahtarı girmeniz gerekir.

Mesajlaşma uygulamalarına bağlayın:

İsterseniz Clawdbot’u WhatsApp, Telegram veya Discord’a entegre ederek, bir arkadaşınızla sohbet ediyormuş gibi komut verebilirsiniz.

