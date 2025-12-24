İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda meydana gelen teknik sorun nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan arıza iş çıkışı saatlerinde metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Binlerce vatandaş ''Yenikapı-Hacıosman metrosu kapalı mı?'' sorusunun cevabını merakla araştırıyor.

Yenikapı-Hacıosman metrosu kapalı mı merak edilirken Metro İstanbul'dan beklenen açıklama geldi. Arıza sebebi ile M2 Metro hattında yaşanan gecikmelerle ilgili detaylar duyuruldu. Peki, M2 Metro ne zaman açılacak?

Yenikapı-Hacıosman metrosu kapalı mı? M2 metro hattı seferlerinde gecikme!

YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU KAPALI MI?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken hat tamamen kapatılmadı. Metro İstanbul’dan yapılan bilgilendirmeye göre Haliç istasyonu civarında meydana gelen elektrik kaynaklı sorun nedeniyle trenler gecikmeli olarak hizmet veriyor.

Arıza süresince bazı seferlerde düzenlemeye gidilirken, Yenikapı yönünde ulaşımda geçici durdurmalar ve tek yönlü işletme uygulamaları yapıldı.

M2 METROSU ÇALIŞIYOR MU?

M2 metro hattında ulaşım gecikmeli devam ediyor. Seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı ve gecikmeli olarak sürüyor. Teknik ekiplerin arızayı gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü, sorunun giderilmesinin ardından hattın kademeli olarak normale döneceği bildirildi.

