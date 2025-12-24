İstanbul M2 metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı ifade edildi.

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

İstanbulda metro arızası! Seferlerde aksama yaşanıyor

Öte yandan, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı, hattan kıvılcım çıktığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor. Arıza nedeniyle Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.

