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Yerel seçimde kaç pusula olacak? 31 Mart 2024 seçimlerinde kaç kez oy vereceğiz?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yerel seçimde kaç pusula olacak? 31 Mart 2024 seçimlerinde kaç kez oy vereceğiz?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimde 4 pusula olacak. Pusulalar beyaz, turuncu, mavi ve sarı renkte olacak. | 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde büyükşehir olan iller büyükşehir belediye başkanı, diğer iller ise il belediye başkanını seçecek. Aynı zamanda ilçe belediye başkanı ile meclis üyelerinin seçimi ve muhtarlık seçimi de yapılacak. Peki, Yerel seçimde kaç pusula olacak? İşte detaylar…

Yerel seçimde kaç pusula olacak? Seçimlere az bir süre kala oy pusulalarının basımında sona gelindi. Seçmen yerel seçimde kaç pusula olacak merak ediyor. İşte yerel seçim oy pusulaları hakkında bilgiler…

YEREL SEÇİMDE KAÇ PUSULA OLACAK?

31 Mart yerel seçimlerinde 4 adet pusula olacaktır. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Yerel seçimde kaç pusula olacak? 31 Mart 2024 seçimlerinde kaç kez oy vereceğiz? - 1. Resim

OY PUSULASI SAYIMI NASIL YAPILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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