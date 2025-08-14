Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı?

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında olan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçilerin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nın yapımı uzun seneler sürdü. Çalışmalar gece gündüz demeden devam etti ve tam 4 bin personel görev aldı.

İnternette şu sıralar en çok aratılan konuların başında ise Yusufeli Barajı'nın ne zaman yapıldığı ve nerede olduğu yer aldı. Siz değerli okurlarımız için dev proje ile ilgili merak edilenleri bu haberde derledik.

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atıldı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olarak kayıtlara geçti.

YUSUFELİ BARAJI NE ZAMAN YAPILDI?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırıldı. 2013'te başlayan çalışmalar tam 9 sene sürdü. 2022 yılının başında baraj su tutya başladı. 22 Kasım 2022'de tüm inşaat çalışmaları tamamlandı.

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2013 yılında Yusufeli Barajı'nın temel atma törenine katılarak, ardından barajın yapılacağı Çoruh Vadisi'nde incelemelerde bulunmuştu.