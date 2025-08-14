Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı?

Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı?
Yusufeli Barajı, Türkiye, Artvin, Çoruh Nehri, Hidroelektrik Santrali, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yusufeli Türkiye'nin en yüksek barajı olarak tarihe geçti. Gerek yapım aşaması, gerek kullanılan malzemeler dışa bağlılıktan kopmak adına önemli bir ilke imza attı. Tamamlanması uzun yıllar süren bu barajın nerede olduğu merak edildi. Peki Yusufeli barajı ne zaman yapıldı. İşte tarihi proje ile ilgili dikkat çeken detaylar.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında olan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçilerin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nın yapımı uzun seneler sürdü. Çalışmalar gece gündüz demeden devam etti ve tam 4 bin personel görev aldı.

Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı? - 1. Resim

İnternette şu sıralar en çok aratılan konuların başında ise Yusufeli Barajı'nın ne zaman yapıldığı ve nerede olduğu yer aldı. Siz değerli okurlarımız için dev proje ile ilgili merak edilenleri bu haberde derledik. 

Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı? - 2. Resim

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde projelendirildi. Temeli  26 Şubat 2013'te atıldı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olarak kayıtlara geçti. 

Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı? - 3. Resim 

YUSUFELİ BARAJI NE ZAMAN YAPILDI?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırıldı. 2013'te başlayan çalışmalar tam 9 sene sürdü.  2022 yılının başında baraj su tutya başladı. 22 Kasım 2022'de tüm inşaat çalışmaları tamamlandı.

Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı? - 4. Resim

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2013 yılında Yusufeli Barajı'nın temel atma törenine katılarak, ardından barajın yapılacağı Çoruh Vadisi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi!Cephe hattından beklenmedik sürpriz! 84 asker serbest bırakıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi! - HaberlerBtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi!Kırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek? - HaberlerKırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek?Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri - HaberlerMücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeriMEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2025 TYP başvuruları bekleniyor - HaberlerMEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2025 TYP başvuruları bekleniyorLGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı? - HaberlerLGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı?DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor? - HaberlerDGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...