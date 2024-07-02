Ziraat Bankası, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi alımı yapacak

Ziraat Bankası, KPSS olmadan personel alımı yapacağını duyururken ilgililerin gündeminde başvurular ne zaman, şartlar nedir soruları yer aldı. Bugün itibarıyla başlayan başvurular, 19 Temmuz'da sona ererken müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi alımı gerçekleşecek.

Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu’nda görev almak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacağı duyurulurken vatandaşlar başvuru şartları nedir, hangi alanda personel alımı yapılacak merak edildi.

ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Personel alımı kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav süreci yazılı ve mülakat olarak gerçekleşiyor. Çalışma yeri İstanbul olurken yazılı sınav Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa olarak gerçekleşirken 10 Ağustos günü 14.00'te olacak.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Personel alımında gerekli olan şartlardan bazıları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı

bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),



