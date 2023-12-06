7 Aralık yarın okullar tatil mi? Perşembe günü okullarda kar tatili olacak mı?

6 Aralık 2023 13:53 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:05

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 Aralık yarın okullar tatil mi? sorusu gündemde yerini aldı. Türkiye genelinde soğuk ve fırtınalı havanın ardından öğrencilerin gündeminde Yarın okullar tatil mi? Perşembe günü okullarda kar tatili olacak mı? soruları geldi. Heyecanla beklenen haber ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

7 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın hava durumu şöyle olacak:

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.