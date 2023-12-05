Kadının beyanı esastır değişti mi? “Kadının beyanı esastır” kalktı mı?

5 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:22

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

6284 sayılı kanunda yer alan ve kamuoyunda “Kadının beyanı esastır” olarak anılan madde “Kadının kanıtı esastır” olarak mı değştirildi? Birçok vatandaş arama motorlarına "Kadının beyanı esastır kalktı mı? Kadının beyanı esastır değişti mi?" diye sordu. Peki 6284 Sayılı Kanun nedir? Kanunda yer alan "Kadının beyanı esastır "değişti mi? Herkes tarafından merak edilen kamuoyunda 6284 sayılı Kanun olarak bilininen "Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesine dair kanuna ilişkin yeni gelişmeler…

KADININ BEYANI ESASTIR NE DEMEK?

"Kadının beyanı esastır", cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında delil yetersizliği durumunda kadının ve çocuğun beyanının esas olduğunun kabul edilerek soruşturmanın başlatılması ve bazı durumlarda ifadenin delil olarak kabul edilmesine dair ilkedir.

6284 SAYILI KANUN NEDİR? 6284 SAYILI KANUN’UN KAPSAMI

6284 sayılı Kanun’dan kasıt, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Kanun, şiddete gören yahut şiddet görme tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve söz konusu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla başvurulabilecek tedbirleri düzenler.

Bu kanun 20/03/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı Kanun, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetle etkin bir mücadele verilmesi amacıyla, uygulamaya yönelik somut mekanizmalar kurması bakımından, iç hukuktaki en etkin ve kapsamlı metindir.

6284 KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelge ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusu gündeme geldi. Genelgenin yayınlanmasıyla sosyal medyada, 6284 sayılı kanunda bulunan ve kamuoyunda "kadının beyanı esastır" olarak bilinen maddenin "kadının kanıtı esastır" olarak değiştiği iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 6284 sayılı kanunda bir değişiklik yapılmadı. Hukuk düzenindeki normlar hiyerarşisine göre, kanunlar genelgelerden üstün konumda bulunuyor. normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değil.

KADININ BEYANI ESASTIR DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklama yaparak kanunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtmiştir. Yapılan açıklamada, "6284 sayılı Kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadın, çocuk ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta olup, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.