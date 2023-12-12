Son depremler! Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi!
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında Az önce deprem mi oldu, nerede? sorusunu araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile gün içinde olan depremlere ulaşabiliyoruz. Son depremler! Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi!
Gün içinde olan depremleri merak ediyor ve araştırıyoruz. Vatandaşlar sarsıntı hissedince deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre de son olan deprem ile ilgili detaylara ulaşabiliyoruz. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi!
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ!