Son depremler! Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi!

12 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:18

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gün içinde olan depremleri merak ediyor ve araştırıyoruz. Vatandaşlar sarsıntı hissedince deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre de son olan deprem ile ilgili detaylara ulaşabiliyoruz. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ!