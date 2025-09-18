Nedir bu Siloam Yazıtı?

Önceki gün Kudüs’te, katil İsrail ordusu tanklarla Gazze’yi işgal edip masumları boğazlarken, aynı saatlerde katil Netanyahu "Siloam Yazıtı" üzerinden açıklama yaptı. MÖ 8. yüzyıldan kalan bu taş, Hezekiya döneminde kazılmış bir tünelin duvarına işlenmiş birkaç satırdan ibaret olabilir; ancak İsrail için bu taş, Kudüs’ün tarihî sahipliğini iddia eden bir sembol, hafıza üzerinden yürütülen diplomatik bir araç ve Gazze’deki şiddeti meşrulaştıran hain propaganda aracıdır. Bu açıklama, yalnızca arkeolojik bir tartışma değil; tarih, hafıza ve kimlik üzerinden yürütülen uzun vadeli sapkın bir stratejinin parçasıdır...

Gözlerimizi birkaç yüzyıl geriye çevirdiğimizde, Osmanlı’nın Kudüs, Mekke ve Medine’de yaklaşık dört asır boyunca İslam âleminin huzur ve adaletini temsil ettiğini görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Han ve ardılları, "(İki Kutsal Harem’in Hizmetkârı) ünvanıyla Mekke ve Medine’yi sadece şehirler değil, ümmetin ruhunun sükûnet bulduğu kutsal mekânlar olarak korumayı, bir devlet sorumluluğu bilmişlerdi.sırasında Kudüs’ün taşlarını, medreselerini ve camilerini tahrif etmediler; aksine restore ederek manevi ve sosyal dokuyu canlı tutmuş, tebaasının güvenini vakıf sistemiyle teminat altına almışlardı.

Osmanlı, sadece bir imparatorluk değil; adalet, vicdan ve ilahi sorumluluğun yaşayan bir tecessümüydü.

O dönemde Gazze, sadece bir sancak merkezi değil, İslam âleminin güney sınırlarını koruyan stratejik bir şehir olarak öne çıkıyordu.Bu durum, günümüzdekianlamamız için kritik bir hatırlatmadır:

Tebaalar yalnızca vergilerini ödeyen kişiler değil, devletin koruması altında hakları güvence altına alınmış bir topluluktu. Bu düzen, güven ve sulhun hüküm sürdüğü bir sistemdi; insanlar korkmadan ibadetlerini yapabiliyor, toplumsal ve ekonomik hayatlarını sürdürebiliyordu. Bugün bize gurur ve tarihsel özümüzü hatırlatan bu düzen, aynı zamanda doğru yönetimin örnek bir modeli olarak hafızamızda yer ediyor.

Bugün Gazze’ye baktığımızda ise öfke ve çaresizlikle doluyoruz.Katil İsrail’in işgali, uluslararası toplumun sessizliği ve ikiyüzlülüğü, geçmişin vicdanıyla günümüzün trajedisini çarpıcı bir şekilde karşı karşıya getiriyor.bir taş değil; geçmişin sessiz çığlığı, hafızanın ve adaletin simgesidir. İsrail’in bu yazıt üzerinden yürüttüğü propaganda, hafızayı çarpıtmak, geçmişi tahrif etmek ve Gazze’deki trajediyi meşrulaştırmak amacı taşımaktadır.

Osmanlı tebaasına sağlanan güven, kutsal mekânların korunması ve adaletin tesis edilmesi, bugün bize rehberlik ediyor. Eğer Osmanlı olsaydı, Gazze’de yaşanan felaketler muhtemelen görülmezdi.Manevi sorumluluk bilinciyle Gazze halkının dinî, sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alınır, zulme karşı bütüncül bir koruma sağlanırdı. Osmanlı, tarihî hafıza ve kültürel mirasın gücünü kullanarak bölgedeki adaleti ve barışı tesis ederdi.

Bu yaklaşım, yalnızca geçmişin bir örneği olmanın ötesinde,Osmanlı tebaasının güvenliği,Tarih, hafıza ve adalet bir araya geldiğinde, Gazze’deki trajediyi önlemek için en güçlü araç ortaya çıkar: