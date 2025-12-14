"Dükkândakiler sordu: "Hasan Baba harp olacak mı?.."

Orada bulunan Maliye Muhasebe Kaleminden Cemil Bey kalemi kâğıdı alıp not eder Hasan Baba'nın söylediklerini...

Güldükçe güller açar,

Durmaz gülücük saçar,

Hiç kimseden çekinmez,

Düşküne kucak kaçar.

SORULAN SORULARA ŞİFRELİ CEVAPLAR

1897’de Yunanistan’la harp ihtimali kamuoyunu meşgul ettiği sırada Hasan Baba, Melami Şeyhi Terlikçi Salih Efendi’nin Vezneciler'deki dükkânına uğradı. Dükkândakiler:

- Hasan Baba harp olacak mı?

- Gaybı Allahü teâlâ bilir!

- Amenna! Hani nasıl desem? Sizce...

- Allahü âlem olacak ya! Yazın!

- !!!

Dükkânda bulunan Maliye Muhasebe Kaleminden Cemil Bey kalemi kâğıdı alıp not eder söylenenleri:

- Acele ile muharebe. Tarik tarik yürümekle. Beşir’lerle beşaret müşirlerle reşadet. Kalayları, alayları meydana çıkaracak nişadırları, dayanır mı?

- Bu da ne demek Hasan Baba?

- Dayanabilir mi düşman demektir. Kaç kelime oldu?

- Onsekiz…

- Onsekizbin âlem hürmetine. Say ondokuzu. Al eline çık topuzu.

- !!!

Ondokuz gün sonra Yunanistan’la harp başlamış ve pek kısa zamanda Yunanistan orduları yenilmiş, ezilip târumar olmuştu.

Tahta gibi oyulmaz,

Elma gibi soyulmaz,

Hoca, salih insana,

Yıllar geçse doyulmaz.

***

KELLE PAÇA İSTEYİNCE...

Kazasker Muhittin Efendizade İsmet Molla merhum gayet titiz bir adamdı. O kadar ki evde sofraya oturmaz, yemeğini ayrı yerdi. Bir gün Molla Bey’in canı paça yahnisi istemiş. Pişirmişler, ayrı sahanla önüne getirmişler, tam yiyeceği sırada kapı çalınmış. Hasan Baba girmiş:

- Molla, sen bugün paça pişirttin he!

- Şey!

- Çoktandır canım da istiyordu biliyor musun?

İsmet Molla, ister istemez:

- Buyurun Hasan Baba! Lütfen buyurun!

- !!!

Karşılıklı sahanın başına geçmişler. O zaman elle yenildiği için Hasan Baba elle yemeğe başlamış, hatta arada bir lokma da İsmet Mollaya uzatırmış. Bu hadiseyi duyanlar; Molla Bey’e sormuşlar:

- Peki, ne yaptınız? Verdiği lokmaları hakikaten yediniz mi?

- Hem de merkepler gibi yedim!

- Aaa! Sen! Nasıl olur?

- Yemeyeyim de ne halt edeyim? Hem de Hasan Baba’yı kızdırmamak için ufacık bir iğrenme hareketi yapmamak şartıyla yedim.

- Aaa!

- Meczuplar yıkarlar, fakat yapamazlar. İrşat vazifesi verilmemiştir onlara!. Bazı meselelerde keşifleri ne ise olduğu gibi söylerler.

- !!!

Pek asildir soyumuz,

Soğuk akar suyumuz,

Meczuba sahip olmak,

Bizim iyi huyumuz.

***

İNSANLARA İNAT KÖPEKLER SÖZÜNDEN ÇIKMIYOR

Hasan Baba köpeklere; “Gelin!” diye emir verdiği vakit, civarda ne kadar köpek varsa akın akın huzuruna gelir, o da onlara küfe ile ekmek getirir, doğrar ve yedirirdi. Hiçbir köpek diğerinin yiyeceğine bakmazdı. DEVAMI YARIN

