Ambulans önde biz arkada...

“Araçtan inince acile götürdüklerini tahmin ederek doğru acil servise koşarak gittim...”

Hatırama bugün de devam ediyorum... Hemşire olduğunu söyleyen kadın “Kanı durdurmamız lazım” dedi ve etrafına seslenerek “buz yok mu!” diye bağırdı. Az ileride kalıp şeklinde buz satan bir arkadaş bir kalıp buz getirerek hemşire hanıma verdi. Hemşire hanımın kafasını göstererek “buzu böyle tut” dedi. Ben buzu tutmaya başladım. Etraftan yine sesler geliyordu. Etraf müthiş bir kalabalık oldu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama polis yanımıza geldi. Sivil polis de geldi, etrafta tedbirler aldılar. Koruma altına aldılar...

Yine ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama ambulans geldi. Hemen eşimi ambulansa alarak bize “Haseki hastanesine gidiyoruz” dediler. Daha sonra görevli polis arkadaşlar beni çocuklarla beraber araca bindirdiler. Ambulansın peşine takıldık. Burada herkesten Allah razı olsun tez zamanda herkes elinden geleni yapmaya çalıştı bizlere yardımcı oldu. Hele devlet görevlileri müthişti. Ambulans tramvay yolundan gidiyordu. Biz de peşlerinde ekip arabasında iken görevli polis memurlarını birileri aradı. Sanırım amirleri idi. Olay hakkında bilgi aldı ve “Haseki hastanesine gidiyoruz” diye bilgi verdi.

Tez zamanda hastaneye ulaştık. Ben arabadan inince acile götürdüklerini tahmin ederek doğru acil servisine koşarak gittim. Bu orada korkudan renkleri solmuş korkmuş çocuklarımızın 11 yaşında en büyüğüne hastane önünde durmalarını söyledim. Bir de aklım onlarda kalıyordu. Onlara kenarda bir yer göstererek beklemelerini söyledim.

Acil servisine girdim. Bir bay doktor olayı kısaca sordu. Ben de anlattım ve hemen kafa filminin çekilmesi gerektiği ve müdahale için saçlarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

O zaman jilet almam için beni dışarıya gönderdi. O zamanlar uygulama öyle idi sanırım.

Hemen dışarıya çıkarak bir market aramaya başladım.

Kapının önüne geldiğimde çocuklar bıraktığım yerde duruyorlardı. Yanlarında gazeteci olduğunu söyleyen bir arkadaş vardı. Haber yapmak için bilgi alıyordu çocuklardan ama çocuklar daha çok korkmuştu. Tabii ben istemeyerek de olsa o arkadaşa tepkimi göstermiştim. Hastane çıkışında hemen karşısında bakkalı gördük. Doktorun istediklerini hemen alarak tekrar acil servisine döndüm. İçeri girdiğimde baktım yatak boştu. DEVAMI YARIN

