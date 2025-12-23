Dünyanın Noel kutlamaları için meydanları dolduracağı gün, Türkiye’de Galata Köprüsü’nden dev bir mitingle Gazze’deki drama dikkat çekilecek. Mitinge dört büyük kulüp de destek verecek.

İsrail’in Gazze’de yaşattığı vahşete karşı Galatata Köprüsünde düzenlenen mitingin 1 Ocak günü üçüncüsü yapılacak. Etkinliğe bu sene dört büyük spor kulübü de destek verecek.

Geleneksel hâle gelen mitingin tanıtımı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) genel merkezinde yapıldı. Toplantıya ev sahibi TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir’in de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı katıldı. Daha önce basın toplantısına katılacağı duyurulan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise gelmedi. Hakkındaki iddialar sebebiyle zor günler geçiren Saran’ı, Ertan Torunoğulları temsil etti.

Sivil toplum kuruluşları adına çağrı metnini okuyan TÜGVA Başkanı Beşinci, mitingle Gazze’yi unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi. İsrail’in ateşkese uymayarak anlaşmadan bu yana 600’e yakın sivili öldürüldüğüne işaret eden Beşinci “1 Ocak 2026 sabahı, saat 08.30’da ‘Unutmayız’ demekle yetinmediğimizi, unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için Galata Köprüsü’ne gelin. Anneler, babalar, gençler suskunluğun duvarını yıkmaya, alışkanlığın zincirini kırmaya, vicdanın, merhametin temsilcisi olmaya gelin” dedi.

‘İSRAİL NAZİZMİ’ VAR!..

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze’de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsettiklerini ifade etti. Meselenin siyaset üstü ve insanlık vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bunun için de bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var, bu soykırımın arkasındaki ‘İsrail Nazizmi’nin yeniden hortlamaması için” dedi.

KULÜPLER: ORADA OLACAĞIZ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gazze’de ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin çok açık şekilde farkında olduklarını belirtti. Adalı, “Geçtiğimiz sene de bu etkinlikte Beşiktaş olarak vardık, bu sene de olacağız” ifadelerini kullandı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, “Bu insanlık suçunun durdurulması gerekiyor. Kulüp her türlü tepkiyi verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Gazze’de yaşanan dramı dünyaya duyurmayı bir görev olarak üstlendik ve bunu seve seve yapıyoruz. Etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımızı da davet ediyorum” diye konuştu.

Yüz binler 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşacak: Başkanlardan Gazze çağrısı

AYASOFYA’DAN BAŞLAYACAK

1 Ocak saat 08.30’da, katılımcılar sabah namazının ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, Eminönü’ndeki Yeni Cami ile Süleymaniye Camii’nden kortej hâlinde hareket edecek. Fatih ve Taksim Camii’nden de grupların korteje katılması ve Galata Köprüsü’ne yürünmesi planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası