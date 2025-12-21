“Avukat olmasan da beni bir dinle ne olur! Çok zor durumdayım. Anlatmam lazım..."

Bir gün elimde not defterlerimin bulunduğu çanta, sırtımda yılların eskitemediği pardösü işe gitmek üzere otobüs durağına doğru ilerliyorum.

Karşıda da adliye var. O ara orta yaşlarda bir beyefendi yolumu kesti... Çok üzgün ama hayattan bıkkın bir hâldeydi. Onun da elinde bir iki dosya vardı...

-Beyefendi avukat mısın?

Birden ne diyeceğimi şaşırdım. Adam kılık kıyafetimden elimde de çanta görünce öyle mi zannetti, yoksa avukata ihtiyacı mı vardı, bilemiyorum. Mecburen durdum cevap verdim:

-Değilim beyefendi.

-Avukat olmasan da beni bir dinle ne olur! Çok zor durumdayım. Anlatmam lazım...

“Git işine kardeşim!” diyecek hâlim yoktu. Belli ki konuşmaya ihtiyacı vardı... “Buyur dinliyorum” der gibi gözlerine baktım. Adam çabuk çabuk kestirmeden anlatmaya başladı. Eğitimli de biriydi... Mesleğini söyledi. Eşi ile aynı meslekteymiş. Dedi ki:

“Elime fırsat geçse ilk saldıracağım kişi o!”

Baktım bu kadar çözümsüz bir hâle gelmiş. Konuşacak kimseye ihtiyacı var. “Buyur dinleyeyim” dedim...

Aile içi dertlerini, sıkıntılarını anlattı da anlattı... Ne kadar haklı olduğunu dile getirdi... Dinledim sadece. O, gökyüzünde kapkara bulutların açılana kadar yağdığı gibi zihnindeki karamsarlıkları konuştu da konuştu... Dinlemek birçok yerde ilaç gibidir... Rahatlamıştı... Sesi normale dönmeye “söyle ben haklı değil miyim?” demeye getirmişti.

Kendisine çok sevdiğim bir büyüğümün anlattığı bir hatırayı naklettim. Otomobilde giderlerken yol ayrımında karşıdan bir kamyonun geldiğini görmüş, şoföre demiş ki:

“Dikkat! Kamyon üstümüze geliyor!”

Şoför olan: “Abi yol bizim, biz haklıyız” deyince ağabey cevap vermiş:

“Desene haklı olarak öleceğiz!..”

Ben bunu anlatınca adamcağız da güldü... Rahatlamıştı... Kendisine dedim ki: “Haklı olman yetmiyor. Hata da yapmaman lazım. Öfkeyle elinden bir kaza çıksa sonunu hiç düşündün mü? Bak bir de çocuğunuz varmış. Böyle zor ve sıkıntılı dönemlerde güzel günlerinizi düşün. Demek ki sorun sizde değil. İkinizin güzel günleri de olabiliyor. Öyleyse sizi birbirinize öfkelendiren sıkıntıyı anlayıp onu çözmeye çalışın. Birbirinize 'ben haklıyım' diyeceğinize 'ben ne yapabilirim' diye düşünün. Soruna değil çözüme odaklanın. İnanın çok mutlu olacaksınız.”

Adam boynuma sarılacak gibi oldu “çok sağ ol” diyerek ayrıldı...

Ali Çavuşoğlu

