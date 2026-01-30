Benliği nasıl ıslah edebiliriz

İnsanda şuur yoksa, bedende her kafadan farlı bir ses çıkar... Akıl başka bir şey ister, kalp başka bir şey, benlik başka bir şey... Vücut ise hepsinden farklı bir şey. Dünyevi konularda karar verirken nice isteklerin birbirine ters düştüğü görülür. Asla bir noktada birleşmezler. O zaman sormazlar mı “Sen kendinle uyum içinde değilken diğer insanlarla nasıl uyum içinde olacaksın?” Diğerleri haydi neyse de sen benliğini sadece sözcük olarak duydun. Benlik öyle bir güçtür ki ne kalp ona karşı gelebilir ne baş, ne de beden. Benlik çözümdür. Benliğini bulmak senin tüm mevcudiyetine uyum getirecektir. Bedeninin, zihninin, kalbinin çatışma içinde olduğunu fark ettiğinde önce bedenini izle. Bedenin kendine has bir bilgeliği vardır. Mücadele her zaman kalp ile zihin arasındadır. Beden ve benlik asla mücadele içinde değildir. Beden görünen, benlik görünmeyen doğadır. Ama ikisi de tek bir fenomenin parçalarıdır. Zihin ve kalp çatışma hâlindedir. Çünkü zihin kirlenebilir dolayısıyla bedene karşı gelen sadece akıldır. Tüm kültürler bedene karşıdır. Akıl genellikle kolay etkilenir ve şartlanır. Kalp insanın erişimine uzaktır. Bedene karşı gelen her şey başkaları tarafından sana dayatılmıştır. Zihin yabancı unsurlarla doludur. Zihin doğal evresinde değildir. Kendisine rağmen taşıdığı şeylerdir. Bedeni izlediğinde hayatında ilk kez iki şeyin olduğunu göreceksin. Önce zihin şartlanmaları bırakmaya başlar ki, ikincisi zihin sessizleşince kalbi duyabilirsin. Zihnin sessizleştiği, kalbin bedeninle uyumunu yakaladığı gün benliğini keşfedeceğin gündür. Benliğini bir kez keşfettin mi hiçbir şeyi birbirine uydurmak zorunda kalmayacaksın. Benliğinin mevcudiyeti bile her şeyi bir araya getirir.

Bu deneyim öyle engindir ki, bedenin, kalbin ve zihnin kalbin enginliğinde kendi kimliklerinden arınırlar.

Mustafa Ali Mahdum

ŞİİR

Şiirin ustası

Vatanı bayrağı sevenlerdendir

Şiirin ustası Çobançeşmesi

Toplumda yerini bilenlerdendir

Şiirin ustası Çobançeşmesi

Riyakâr değildir cilayı sevmez

Ben hastası değil kibiri bilmez

Dinini bilendir haramı yemez

Şiirin ustası Çobançeşmesi

Sen ben biz içimizden biri

Özü sözü birdir inançlı biri

Tavşanlı'da saygın tanınan biri

Şiirin ustası Çobançeşmesi

Nöbetçi Şair der, hemşehrim olur

Halil Oral'ın meziyeti çoktur

Bilgili görgülü defosu yoktur

Şiirin ustası Çobançeşmesi

Nöbetçi Şair (Şahin Ertürk)

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdular ki: "Allah bir kuluna hayır murad ederse yani iyilik murad ederse, ona iyi iş nasip eder. Eğer Allah (celle celalühü) bir kulunu kovmuşsa, bu nereden belli olur? Yaptığı işten belli olur. Eğer o kul Allahü tealanın rızasına uygun hizmette ise, Allahü tealanın verdiği işte ise, ne mutlu ona... Eshab-ı kiram niye bu kadar üstündür efendim? İki sebebi vardır: Birisi, bizzat gördüler. Yani bir insanın görmesi ile inanması bir olmaz. Hakkül yakin, ilmül yakin, o farklı. Onlar cenab-ı Peygamberin (aleyhissalatü vesselam) talebesi idi."

