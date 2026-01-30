Azerbaycan’ın ana enerji sistemini Nahçıvan’a bağlayacak Zengezur Elektrik İletim Hattı’nın yapımına başlandı.

Azerbaycan’ın ana enerji sisteminin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlanması ve Azerbaycan Türkiye-Avrupa uluslararası enerji koridorunun oluşturulması maksadıyla “Zengezur Elektrik İletim Hattı”nın inşasına başlandığı duyuruldu.

Azerenerji’den yapılan açıklamada, Cebrayıl ilinden Ermenistan sınırındaki Ağbend kasabasına kadar 74 kilometre, eş zamanlı olarak Nahçıvan’ın merkezinden Ordubad il sınırına dek 105 kilometre uzunluğunda, çift devreli ve 1.000 megavat taşıma kapasiteli, 330 kilovoltluk yüksek gerilimli iletim hattının inşa edildiği bildirildi.

