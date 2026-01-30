Azerbaycan'dan Nahçıvan'a... Zengezur elektrik hattı için ilk kazma vuruldu
Azerbaycan’ın ana enerji sistemini Nahçıvan’a bağlayacak Zengezur Elektrik İletim Hattı’nın yapımına başlandı.
Azerbaycan, ana enerji sistemini Nahçıvan’a bağlayarak Azerbaycan-Türkiye-Avrupa enerji koridoru oluşturma hedefiyle “Zengezur Elektrik İletim Hattı”nın inşasına başladı.
- “Zengezur Elektrik İletim Hattı”nın inşasına başlandı.
- Hat, Azerbaycan’ın ana enerji sistemini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlayacak.
- Proje, Azerbaycan-Türkiye-Avrupa uluslararası enerji koridorunun oluşturulmasını amaçlıyor.
- Hat, 330 kilovolt gerilimli, çift devreli ve 1.000 megavat taşıma kapasiteli olacak.
- Toplam 179 kilometre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşacak.
Azerbaycan’ın ana enerji sisteminin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlanması ve Azerbaycan Türkiye-Avrupa uluslararası enerji koridorunun oluşturulması maksadıyla “Zengezur Elektrik İletim Hattı”nın inşasına başlandığı duyuruldu.
Azerbaycan’dan yardım isteyen Tel Aviv’den Türkiye’ye çağrı! Bakan konuştu: Ankara’ya mesaj gönderdik ama...
Azerenerji’den yapılan açıklamada, Cebrayıl ilinden Ermenistan sınırındaki Ağbend kasabasına kadar 74 kilometre, eş zamanlı olarak Nahçıvan’ın merkezinden Ordubad il sınırına dek 105 kilometre uzunluğunda, çift devreli ve 1.000 megavat taşıma kapasiteli, 330 kilovoltluk yüksek gerilimli iletim hattının inşa edildiği bildirildi.