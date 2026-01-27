Azerbaycan’da temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Türkiye ile ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tel Aviv’in Ankara ile doğrudan bir gerilim istemediğini söyleyen Sa’ar, Türkiye’ye çeşitli kanallardan mesajlar ilettiklerini ancak herhangi bir cevap alamadıklarını ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Azerbaycan’da yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Sa’ar, Türkiye ile ilişkileri mevcut durumundan daha kötü bir noktaya taşımak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

Sa’ar, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin uzun yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, “Türkiye ile geçmişte çok iyi ilişkilerimiz vardı. On yıllardır diplomatik ilişkilerimiz bulunuyor. Bu nedenle ayrıca bir normalleşme ihtiyacı yok, çünkü ilişkiler zaten mevcut” dedi.

İLİŞKİLER NEDEN GERİLDİ SORUSU CEVAPSIZ KALDI

İsrail Dışişleri Bakanı, son yıllarda Türkiye ile ilişkilerin kötüleştiğini kabul etti. Bu sürecin nedenlerine dair yorum yapmayacağını belirten Sa’ar, yaşananların bir tercih sonucu ortaya çıktığını dile getirdi.

Azerbaycan’dan yardım isteyen Tel Aviv’den Türkiye’ye çağrı! Bakan konuştu: Ankara’ya mesaj gönderdik ama cevap gelmedi

AZERBAYCAN’DA KRİTİK TOPLANTI DETAYI

Yaklaşık bir ay önce, Türkiye'nin bilgisi dahilinde Suriye ve İsrail'den üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı yapıldığını aktaran Sa’ar, bu toplantının benzer krizlerde fayda sağlayacak bir mekanizma oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

MESAJ TRAFİĞİ KESİLDİ

Sa’ar, geçmişte Azerbaycan Dışişleri Bakanı aracılığıyla Türkiye’ye bazı mesajların iletildiğini ancak son dönemde bu temasın ortadan kalktığını ifade etti.

"DAHA İYİ BİR GELECEK TÜRK TARAFINA BAĞLI"

İsrail’in üst düzey diplomatı, Türkiye ile ilişkilerde farklı ve daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu dile getirdi. Ancak bu sürecin tamamen Türkiye’nin yaklaşımına bağlı olduğunu söyledi.

"DOĞRUDAN KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ"

Bölgede doğrudan bir gerilim istemediklerini kaydeden Sa’ar, Türkiye ile ilişkileri daha da kötüleştirme gibi bir hedeflerinin olmadığını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası