Türkiye Gazetesi
Hollanda’da 23 Türk şirketi dernek kurdu
Hollanda’da faaliyet gösteren 23 Türk sermayeli şirket, yatırımcıların ortak sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çıkarlarını ortak platformda savunmak amacıyla Turkish Dutch Business Platform (TDBP) adı altında dernekleşti.
Özetle DinleHollanda’da 23 Türk şirketi dernek kurdu
Kaydet
Ekonomi 1 dk önce
Hollanda'daki Türk yatırımcılar, ortak sorunlarına çözüm bulmak ve çıkarlarını savunmak amacıyla Turkish Dutch Business Platform (TDBP) adıyla dernekleşti.
- Hollanda’daki Türk yatırımcılar tek çatı altında toplandı.
- 23 Türk sermayeli şirket, ‘Turkish Dutch Business Platform (TDBP)’ adıyla dernekleşti.
- Dernek, yaklaşık bir yıldır süren çalışmalar sonucunda kuruldu.
- TDBP, yatırımcıların ortak problemlerine çözüm arayacak ve ortak çıkarlarını savunacak.
0:00 0:00
1x
HABER MERKEZİ / ANKARA - Hollanda’daki Türk yatırımcılar tek çatı altında toplandı. Bu kapsamda, Hollanda’da yatırımı bulunan 23 Türk sermayeli şirket bir araya gelerek ‘Turkish Dutch Business Platform (TDBP)’ adıyla dernekleşti.
Yaklaşık bir yıldır gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hayata geçen TDBP aracılığıyla özel sektör nezdinde Hollanda’daki yatırımcıların ortak problemlerine birlikte çözümler aranabilecek, ortak çıkarlar birlikte savunulabilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR