Kepez Çayı taştı! Çanakkale'de sahil yolu ulaşıma kapandı
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı taştı. Sel suları sahil yolunu kapatırken, Dardanos ve Güzelyalı köylerine ulaşım durduruldu, bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi.
TEKNELER ZARAR GÖRDÜ
Sağanak yağış merkeze bağlı Kepez beldesindeki çayın taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Sel suları nedeniyle 1 hafif ticari araç bölgede mahsur kaldı.
SAHİL YOLU KAPANDI
Belediye ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.
