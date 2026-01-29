Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısı yaptığı Çanakkale’de fırtına etkisini gösterdi. Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Fırtınanın etkili olduğu Çanakkale’de yeni bir gelişme yaşandı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nün aldığı karar ile boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji sarı kod vermişti! Çanakkale’de gemi geçişlerine fırtına engeli

KAPTANLARA ANONS GEÇİLDİ

Kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla geçişin kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu. Yerel feribot trafiğinde ise aksama olmadı.

SARI KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale il genelinde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Çanakkale için yapılan sarı kodlu uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denilmişti.

Ayrıca, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek uyarıldı.

