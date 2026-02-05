Durum denen olgunun şuurunda olmak

Hiç hata yapmayacağınıza inandığınız ve kendinizi gayet iyi hissettiğiniz, her şeyin yolunda gittiği günler olmadı mı? Yine bazı günler hiçbir şeyin yolunda gitmediği, o gün her şeyin ters gittiği olmadı mı? Siz aynı kişi olduğunuza göre, aradaki farkı oluşturan nedir? Fark; içinde bulunduğunuz sinirsel fizyolojik durumdur.

Gücünüzü en iyi şekilde kullanabileceğiniz; güven, sevgi, zindelik, neşeli olma, coşkunluk ve inanç gibi durumlar vardır. Şaşırma, endişe, korku, üzüntü, hüsran gibi bizi güçsüz kılan durumlar da vardır. Yapılması gereken o andaki olumsuz durumu değiştirip davranışlarınızı da değiştirebilirsiniz.

Değişikliği anlamada ve mükemmelliğe ulaşmada durumun anlaşılması temeldir. Davranışlarımız, içinde bulunduğumuz durumun sonucudur. Bu nedenle kızgınlık yerine sevecen bir duygu oluşturun. Güçlü olmanın temelinde eyleme geçmenin yattığını unutmayın.

Durumu; içimizde oluşan milyonlarca sinirsel mantık sürecinin toplamı ya da diğer bir anlatımla, herhangi bir andaki deneyimlerimizin toplamı olarak tanımlayabiliriz. Birçok durum bilinçli olarak herhangi bir müdahalemiz olmadan gerçekleşir. Bir şeyler görürüz ve ona tepki olarak bir durumun içine gireriz. Amaçlarına ulaşanlarla ulaşamayanlar arasındaki fark; kendilerini destekleyici duruma sokabilmekle sokamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle anahtar; sevgidir, neşedir, kendinizi yönlendirebilmekten doğan güçtür. Kendinizi nasıl yönlendirebileceğinizi ve durumlarınızı nasıl yöneteceğinizi bilmektir.

Hayatta istediğiniz sonuçları almanın ve durumunuzu yönlendirmenin ilk anahtarı; beyninizi etkin olarak çalıştırmayı öğrenmektir. Bunun için beynin nasıl çalıştığını bilmek gerekir. Konumuza yarın da devam edeceğiz...

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Fena

Yokluk deryasına dalıp

Çıkarmalı saf inciyi,

Sen, ben ve o birlik olup

Hoşnut etmeli hancıyı.

Fark eder mi renk ve şekil?

Herkeste var cüzî akıl,

Sıddık-ı Ekber'e sokul,

O, yolda koymaz yolcuyu.

Yolcu bilmez yol nicedir,

Lakin rehberin yücedir,

Âşığa dünya gecedir,

Mevt giydirir feraceyi.

Varlığı erit potada,

Yüzün ağarsın ötede,

Yedi iklim, dört kıtada,

Hatır tüttürür bacayı.

Gıyabî dinle öğüdü,

Bırak kalemi, kâğıdı,

Toprak yuttu kaç yiğidi,

Ayırmaz genci, kocayı.

Mustafa Özkahraman

SAĞLIK OLSUN

Romatoid Artrit Kimlerde Olur? Romatoid artrit dünyanın her bölgesinde tüm ırklarda olabilir. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla rastlanır. Her yaşta başlayabilir ancak en sık 35-45 yaşlarında ortaya çıkar. Ülkemizde 1.000 kişinin 5’inde hastalık ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

Romatoid Artrit Nasıl Başlar? Genellikle hastalık yavaş seyirli başlar. Haftalar aylar içinde tutulan eklem sayısı giderek artar. Hastaların %10’unda ise ani şiddetli başlangıç olur ve hızlı ilerler.

Romatoid Artrit Hangi Eklemleri Tutar? Daha sıklıkla tutulan eklemler el-el bileği, ayak-ayak bileği, dirsek, omuz eklemleridir. Hastalığın özelliği gereği eklemler simetrik (iki taraflı) eklem tutulumu yapar. [https://www.turkiyehastanesi.com]

