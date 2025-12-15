Umulmadık yerden geldi bu defa sorular… Başımıza gelenler esasında dünyada olduğumuzu bize sıkça hatırlatan imtihanlar! İmtihanlar ve imtihanlar…

Kalbimin yükünü taşıyamadığım günlere merhaba! Bahçede unutulmuş en sevdiğim çiçekler hem solmuş hem de unutulmuş… Oysa kavuşunca kırlara kalbim yerinden çıkacak gibi olurdu. İçimdeki çocuksu coşkuyu yaşamayan biriyle hayat hakikaten çok acı olurdu. Bu günlerde gönülsüz kelimelerim, gönülsüz tüm cümlelerim! Gönlü kırık tüm hecelerin… İçimde aşılmaz yorgunlukların kederli umudu, dizlerimde değiştiremediklerimin sancısı! Kalbim ürkek bir serçe misali konmaya korkuyor bilmediği dallara… Zihnim çaresiz dönüp duran düşüncelerin girdabında! Belki de bazı kitaplar yarım kalmalı, bazı şiirlerse hep eksik…

Büyük bir hüzne bulandı içim,

Anlaşılmayı bekleyen kuşlar gibiyim.

Kanatları olan ama uçamayan…

Uçma korkusu değil bu, konacağı yerdeki tehlikeleri önceden sezimleyen bir kuş!

Sezen ve sesi kısılana kadar yardım istedikten sonra artık tek bir kelime bile etmeyen…

Artık ben söylemiştim bile demek istemeyen bir kuş!

Kalbimin kuşu…

Biraz kulak verilse nidasına her şey çok daha başka olabilirdi.

Bilirsin, her yolun bir çıkışı yoktur. Bazı yolların sonu uçurumdur.

Ve uçurumlar uçma bilmeyenler için korkunçtur.

Şimdi fıtratı uçmak olup uçamayan,

Kanatlarındaki efkâr kırıntılarıyla, sadece uçurumdan düşen çakıl taşlarını izleyen bir kuş düşün.

Yeter mi şimdi düşlerini tutmaya bu kuşun kanatları?

İçimin içi acıyor ve hiç olmadığı kadar sessiz bu acı!

Sessiz ve hevessiz!

Elinden geleni yaptıktan sonra kuş, tutulmamış sözlerin aralığında elinden gelenin fazlasını yaptıktan sonra bir kuş…

Derin bir iç çekiş olmaz mı ömrünün baharları?

Bin düşün esiri artık o kuş, binbir hayalin kırıklığı…

***

Duygularıma yarın da devam edeceğim...

Kübra Can Karaca

ŞİİR

Buralarda bir yerdeyim

Adresimi unuttuysan

Buralarda bir yerdeyim,

Hâlâ beni arıyorsan

Buralarda bir yerdeyim.

Ulucami civarında

Şeytan girmez sokağında,

Takvacılar durağında

Buralarda bir yerdeyim.

Mert şairler ortasında

Kadir hoca arkasında

Gariplerin sofrasında

Buralarda bir yerdeyim.

Hıdırlık’ta Kütahya'da

Mülayim de Tavşanlı'da

Balıköy’de Kargılı'da

Buralarda bir yerdeyim.

Nöbetçi sana çok yakın,

Yok diyerek dönme sakın,

Sağa sola iyi bakın,

Buralarda bir yerdeyim.

Nöbetçi Şair (Şahin Ertürk)-Kütahya

TARİHTEN BİR YAPRAK

ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI: Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarına son veren ve Ziştovi’de imzalanan barış antlaşması. 1787’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken 1788’de Avusturya Rusya’nın yanında Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Buna karşılık İsveç de Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girdi. Ayrıca Osmanlı Devleti, iki cephe ile karşı karşıya gelince savaş hâlinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında antlaşma imzaladı ve Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi. 8 Haziran 1790’da Yergöğü’de Avusturya kuvvetleri büyük bir bozguna uğratıldı. Bu mağlubiyet üzerine Avusturya imparatoru İkinci Leopold barış istedi. Prusya’nın da delâletiyle 18 Eylül 1790’da Yergöğü’de dokuz aylık bir mütareke imzalandı. Bundan sonra 5 Aralık 1790’da Ziştovi’de başlayan barış görüşmeleri uzun çekişmelerden sonra 4 Ağustos 1791’de neticelendi. Tamamı on dört maddeydi. Osmanlılar antlaşmadan sonra Viyana’ya bir büyükelçi gönderdi.

