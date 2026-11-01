Günlük tutmak

Yazmaya başladığım an günlük tutmaya başladığımı hatırlıyorum. Yazmak bana öyle güzel, öyle şefkatli, öyle güvenli gelmişti ki. İstediğim her şeyi ifade edebilmek, korkusuzca söylemek içime tarifsiz bir huzur vermişti. Çünkü o yaşlarda çevremdeki yetişkinlerin beni ne dinlemeye zamanı vardı ne de beni fark etme gibi bir dertleri. Gözlerimin içine bakıp dikkatlice beni pürdikkat dinleyecekleri bir zaman dilimi için nelerimi vermezdim ki... Ömrüm hep dikkatlerini yeteneklerimle çekmeye çalışarak geçti.

Resim yarışmasında birinci oldum, şarkı ezberledim, yazar oldum. Birden fazla kitaplarım çıktı. Gazete ve dergilerde yazılarım yayımlandı. Ailemin ilgisini çekemedim.

Beni tanıyan ama yıllardır görüşmediğim bir lise arkadaşım beni bulup mesaj yazdı:

"Gurur duydum, lütfen imzalı kitabını bekliyorum..." Ailemden göremedim bu takdiri. Keşke babam gözlerimin içine bakıp "Aferin kızım, çok iyi bir yazarsın" deseydi. Heyecanla gazeteyi satın alıp bakın kızımın yazısı diye gururla gösterseydi. Evet biliyorum, benimle gurur duyuyor, çok seviyor. Ama benim istediğim gibi değil. Ve ben biliyorum ki, ölünceye kadar bu duyguyu hissedeceğim. Hissetmeye de gerek yok zaten. Konu nereden nereye geldi...

İşte yazmak belki bu yüzden tutkum. Küçüklüğümdeki o kız günlük tutmaya başladığında kendini özgürce ifade ettiğinde dünyalar onun oluyordu. Satırlar akıyor ve o yazdıkça sanki birinin onu pürdikkat dinlediğini sanarak daha da çok yazıyordu. Kimse ona sus demiyor veya ilgisiz durmuyordu söylediklerine. Yazmak ona şifa oldu. Yazmak onun derdi oldu. Hâlâ yazıyor, hâlâ yazmaya devam ediyor, hâlâ hislerinin (hissedenler) tarafından okunması çabası ile yazmaya devam ediyor...

Aslında konu günlük yazmanın faydası idi. Ama mevzu nereden nereye geldi. Ben de bozmadan öylece yolluyorum. Okuyanlara teşekkürlerimle...

Amine Kübra Salar

ŞİİR

Adile ablam

Ah anacım diye diye anlatır

Gözü gönlü boldur dili tatlıdır

Daim bize ölümü hatırlatır

Arvas’ın gülüdür, Adile ablam

Annemin gülüdür Adile ablam

Farisi bilirdi, hem de okurdu

Gönülleri ilmik ilmik dokurdu

Sohbet ile gönülleri yoğurdu

Arvas’ın gülüdür, Adile ablam

Annemin gülüdür Adile ablam

Kapısı herkese açık olurdu

Huzur arayanlar Onu bulurdu

Allah’ın sevgili veli kuluydu

Arvas’ın gülüdür, Adile ablam

Annemin gülüdür Adile ablam

Dilinde duası eksik olmazdı

Kapısında kimse mahrum kalmazdı

Gıybeti yalanı eve almazdı

Arvas’ın gülüdür, Adile ablam

Annemin gülüdür Adile ablam

Ehl-i sünneti doğru anlatıyordu

Diline bal ve kaymak katıyordu

Hizmet ile kalkıp hem yatıyordu

Arvas’ın gülüdür, Adile ablam

Annemin gülüdür Adile ablam

Aciz Sultan der ki, ablam canımdır

Hicret Annem ile hem Sultanımdır

Onu çok çok sevmek benim şanımdır

Arvas’ın gülüdür, Adile ablam

Annemin gülüdür Adile ablam

Aciz Sultan-Abdurrahman Gök

ESKİMEZ KELİMELER

MEFTUN: 1. Büyülenmişçesine tutkun, vurgun olan (kimse), âşık. 2. Çok beğendiği bir şey önünde şaşırıp kalan, şaşkına dönen (kimse), şaşkın, hayran.

MEÇHUL: 1. Bilinmeyen, tanınmayan, belli olmayan. 2. (Matematikte) Bilinmeyen. 3. i. Hakkında bilgi edinilemeyen, bilinmeyen, tanınmayan, keşfedilmemiş yer veya şey.

MÜSPET: 1. Doğruluğu ispatlanmış, doğru, sağlam. 2. Gerçekleşmiş olan, gerçek. 3. Deney ve gözleme dayanan, deneylerle ispatlanabilen (ilim, bilgi vb.), pozitif. 4. Yapıcı, yararlı, lehte olan, olumlu. 5. (Dilbilgisinde) Olumlu. 6. (fizik ve matematikte) Pozitif.

MUNİS: 1. Kolayca dostluk kurabilen, sokulgan, sıcakkanlı, cana yakın. 2. Alışılmış, yadırganmayan. 3. (Mecaz) Akla aykırı gelmeyen, uygun, münasip 4. Vahşî olmayan, insana alışık, uysal.

MUHSİN: İyilik eden, iyi ve güzel işler yapan, iyilikte bulunan, lütuf ve ihsan eden (kimse).

İSTİMLAK: Bina, arazi, tesis vb. bir bedel karşılığı sâhibinden alarak kamuya meletme.

İSTİSNA: 1. Ayrı tutma, ayrı tutulma, benzerlerinden ayırma, ayrılma. 2. Kural dışı tutma. 3. Kural dışı olan şey veya kimse, müstesna. [Lugatim.com]

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