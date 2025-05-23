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42 ülkeden bin sanatçı! ArtContact İstanbul kapılarını açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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42 ülkeden bin sanatçı! ArtContact İstanbul kapılarını açtı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da baharla birlikte gelen sanat iklimi devam ediyor... Çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul da Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde önceki gün kapılarını açtı.

MURAT ÖZTEKİN - 25 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek fuara, 100’e yakın galeri ve 42 ülkeden binden fazla sanatçı katılıyor. Bu sene beşincisi gerçekleştirilen fuar çerçevesinde; söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları gibi faaliyetler de yapılıyor.  

ArtContact İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, her sene daha iyiyi hedeflediklerini kaydederek “Nihai hedefimiz bu mekânın ruhuna uygun bir fuar, bienal, festival havasında bir süreci bütün komşu ve çevre ülkelerle paylaşmak. Bu yıl fuarımızda 42 ülkeden binin üzerine sanatçımız var. Bu yıl ilk defa Irak’tan, Bulgaristan’dan, Azerbaycan’dan, Rusya’dan ve Gürcistan’dan katılan firmalarımız var. İran ise her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla katılımcının geldiği ülke” diye konuşuyor. Fatih Belediyesinin Karınca El Emeği Eğitim Biriminin standı da tarihî yarımadanın izlerini çağdaş sanatla buluşturan çalışmalarıyla fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri oluyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan İstanbul’un geçmişte olduğu gibi bugün de doğu ile batı arasında kültürel ve sanatsal bir köprü vazifesi gördüğünü söylüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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