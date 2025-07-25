Anadolu sergileri! Hoca ve öğrenci ressamlar Milâs’ta

Türk resminin ustalarının tabloları, Anadolu topraklarında seyahate çıkıyor...

MURAT ÖZTEKİN - İş Sanat’ın “Herkes için Sanat: Anadolu Sergileri”nin yeni durağı, Muğla’nın Milâs ilçesi olacak. Yarın ve 27 Temmuz’da Türkiye İş Bankası Milâs Şubesinde görülebilecek “Hocalar ve Öğrenciler” başlıklı sergi, Milâs doğumlu ressam Turan Erol’u, Güzel Sanatlar Akademisinden hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu ve öğrencisi Gökçebağ ile bir araya getiriyor.

Şahsi sanat yolculuklarıyla kendi nesillerinde öne çıkan üç sanatçının eserlerinin bu buluşması, hoca-talebe münasebetiyle şekillenen güçlü bir sanat geleneğini hatırlatıyor. İş Sanat’ın “Anadolu Sergileri”nin ilki Denizli’nin Çal ilçesinde yapılmıştı. Bir sonraki durak ise 9-10 Ağustos tarihlerinde Gelibolu olacak.