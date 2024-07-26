Anadolu’nun ilk kaya mescidi kapılarını açtı

Kars’taki Ani ören yerinde sekiz noktada yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında Anadolu’da Türkler tarafından inşa edilen ilk kaya mescidi olduğu düşünülen kısım gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki ören yerinin “Divin Kapısı Kaya Mescit” olarak adlandırılan bölgesinde keşfedilen tarihî mabet, dün törenle açıldı. Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan “Bu mağaralar ilk önce barınma amaçlı inşa edildi.

Ancak zamanla ihtiyaca göre bazen mezar oldular; bazen bir şapel ve bazen de bir mescide dönüştürüldüler. İşte burası da kazısını yaparak gün yüzüne çıkardığımız doğayla, insanla bin yıl sonra yeniden buluşturduğumuz bu alanda yine Ani’nin ilk çağlarına tanıklık eden önemli mekânlardan birisi oldu.

Burada sekiz mekân mevcut, ancak bunların birisi, arkamda bulunan mekân ise muhtemelen Bagratlılar döneminde şapele çevrilmiş. 1064 yılında Selçuklu fethi ile birlikte de kıble duvarına eklenen bir mihrap ile mescide dönüştürülmüş. Dolayısıyla Anadolu’da Türklerin inşa ettiği ilk mescitle karşı karşıyayız” dedi.