Rize'de Ayder'in merkezinden Huser Yaylası'na ulaşımın sağlanabilmesini hedefleyen teleferik projesi için düğmeye basıldı.

Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda trafik sorununun çözülmesinin ardından teleferik projesi için düğmeye basıldı.

11 KATLI KAPALI OTOPARK YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl hizmete giren ve 72 bin metrekare alana inşa edilen 6 blok halinde 11 katlı toplam bin 780 araçlık kapalı otoparktan Ayder Yaylası'nın merkezine planlanan teleferik sayesinde vatandaşlar, otoparktan etkinlik alanlarına ve burada bulunan işletmelere hızlıca ulaşabilecek.

Ayder Yaylasına teleferik projesi! Husere kadar gidecek

HUSER YAYLASINA BAĞLANACAK

Projenin bir diğer ayağı ise Huser Yaylası olarak planlanıyor. Ayder Yaylası'ndan başlayarak Huser Yaylası'nda son bulacak teleferikle vatandaşlar eşsiz gün batımı manzarasına hızlıca ulaşabilecek. Projenin tamamlanması ile ulaşım kolaylaşırken, yerli ve yabancı turistler bu eşsiz doğayı havadan da izleyebilme fırsatı yakalayacak.

TELEFERİKTEN SONRA KAYAK MERKEZİ PLANLANIYOR

Teleferik projesinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Özellikle otopark noktamız var. Otoparktan Ayder'in içine transferle ilgili bir teleferik hattı düşünülüyor. Oradan da Huser'e, oradaki gidişatı rahatlatmak için o destinasyonu tam turizm destinasyonu alanına ilave edebilmek için Ayder'in merkezinden Huser'e bir teleferik hattı planlıyoruz. Devamında da bir kayak merkezi ile ilgili çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak yürütüyor" dedi.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası