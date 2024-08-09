'C Takımı' yine geliyor! İkinci filmin çekimleri sürüyor

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini ise Özgür Bakar’ın üstlendiği “C Takımı 2” filminin çekimleri başladı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İlk halkası geçtiğimiz şubat ayında seyirciyle buluşan serinin ikinci filminin çekimleri Kastamonu’da devam ediyor.

Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna tam kadro devam eden ekibe yeni isimler de dâhil oldu.

Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı’nın yanı sıra Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız da “C Takımı 2”de seyirci karşısına çıkacak.