Sinemada bu hafta | Çiftlik belasına... “Adaletin Eli”

Seyirciyi ABD’nin taşrasına götüren “Adaletin Eli” eski bir suç makinesinin çiftliklerini kurtarmak için giriştiği kavgayı merkezine alıyor. Filmde eksantrik karakterlerle “ilahi adalete” de vurgu yapılıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Yönetmenliğini Nelms Kardeşler diye anılan Eshom Nelms ve Ian Nelms’in üstlendiği “Adaletin Eli” (Red Right Hand) o bildiğimiz Hollywood’un suça geri dönüş hikâyelerini taşraya taşıyor. Eski bir suçlunun bir çiftliği kurtarmak için pis işlere girişmesini merkezine alan eserde; Orlando Bloom, Andie MacDowell ve Garret Dillahunt gibi isimler başrolde…

AMERİKAN TAŞRASINA SEYAHAT

Bizi ABD’nin Kentucky eyaletinin bir kasabasına götüren eserde elinde maziye dair çok şey anlatan kızıl yanık izi olan Cash adlı bir adamla tanışıyoruz evvela. Kendisinin kız kardeşi vefat etmiş ve eniştesi Finney ile genç yeğeni Savannah, miras kalan çiftliği idare etmeye çalışıyor görünmekteler. Ancak alkolik enişte Finney’nin kardeşinden kalan çiftliği ipotek ederek gangsterlerden borç aldığı ortaya çıkıyor. Borç epey yüklü ve başlarında hanım ağa tipinde “Big Cat” (Büyük Kedi) adlı bir kadının bulunduğu kötü adamların pek tahammülü yok. Sonra Big Cat’in aslında borcu kullanarak eskiden kendisi için çalışan Cash’i tekrar yanına çekmeye çalıştığın anlıyoruz. Kadın, borcun kapanıp çiftliğin kurtulması için ondan üç “iş” yapmasını istiyor. Cash, mecburen durumu kabul ederken polis de kirli işlerini genişleten Big Cat’i hapse atmak için delil bulma peşine düşüyor…

KANLI SAHNELER VADEDİYOR

“Adaletin Eli” bize Amerikan taşrasının kendine has unsurlarıyla bir suça dönüş hikâyesi sunuyor. Eserde birçok klişe “country” teması içerisinde sunuluyor. Bu sebeple klasik Hollywood aksiyonlarından nispeten farklı olarak daha “dingin” bir eser karşımıza çıkıyor. Ancak bu durum zaman zaman sıkıcılığa kayabiliyor; inandırıcılığı düşük kadın gangster karakteri ve hikâye örgüsünde zayıf parçalar da tat kaçırıyor. Yine de “Adaletin Eli”, benzeri Hollywood fi lmleri gibi katmanlı hikâyesiyle sizi öyle veya böyle sürüklüyor. Yükselen anlarında ise oldukça kanlı sahneler de vadediyor. Dinî vurguları yoğun olan eserde, büyük kabahatlere tövbe etmiş enteresan bir rahip karakteri dikkat çekiyor.

Bu karakterin aksiyonun içine çekilmesi ise eksantrik sahneleri beraberinde getiriyor. Eserin alt metinlerinde ise “ilahi adalet” teması öne çıkıyor! Orlando Bloom ortalama sınırlarında bir oyunculuk sergilerken, Andie MacDowell hayal kırıklığı meydana getiriyor. Evet, “Adaletin Eli” belki zihin açacak veya türüne yenilik katacak bir fi lm değil ama bugünlerde “iftariyelik” olarak tüketilebilir!

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