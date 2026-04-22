Fuadname başkentte: Bakan Ersoy ziyaret etti
Usta sanatçı Fuat Başar’ın 50 yıllık birikimini yansıtan “Fuadname” sergisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Mehmet Nuri Ersoy, serginin hat ve ebrû sanatında duygu ve düşünce dünyasına açılan özel bir pencere sunduğunu vurguladı.
Özetle DinleFuadname başkentte: Bakan Ersoy ziyaret etti
Kültür - Sanat 53 dk önce
Usta hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar’ın yarım asırlık sanat birikimini yansıtan “Fuadname” sergisi, İstanbul’dan sonra Ankara’da açıldı.
- Sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaretçilerle buluştu.
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiyi ziyaret ederek sanatçı Fuat Başar ile bir araya geldi.
- Bakan Ersoy, serginin Fuat Başar'ın 50 yıllık sanat bilgi ve birikimine açılmış özel bir pencere olduğunu belirtti.
Usta hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar’ın yarım asırlık sanat birikimini yansıtan “Fuadname” sergisi, İstanbul’dan sonra Ankara’da kapılarını açtı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde açılan sergiyi ziyaret ederek, sanatçı Başar’la bir araya geldi.
Sergide yer alan eserleri inceleyen Ersoy, Başar’ın yarım asırlık sanat birikimini yansıtan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Ersoy, “Fuadnâme, Sayın Fuat Başar hocamızın 50 yıllık sanat bilgi ve birikimine; hat ve ebrûda akseden duygu ve düşünce dünyasına açılmış çok özel, çok geniş bir penceredir” ifadelerini kullandı.
