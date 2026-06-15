Kahramanmaraş’ta mahkemelik olan ve hala yıkılmayan metruk binalar mahalleliyi diken üstünde tutuyor. Binalara girip çıkan kişiler nedeniyle huzursuzluk yaşandığını belirten mahalleli, bir an önce yıkım yapılmasını istedi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta orta, ağır hasar alan metruk binalar, vatandaşları endişelendiriyor. Dulkadiroğlu ilçesinde depremde ağır hasar alan ve yıkımı henüz tamamlanmayan binalara, mahalle sakinleri tepki gösterdi.

“MAHALLEDE HUZURSUZLUK YAŞANIYOR”

Metruk hale gelen yapıların güvenlik riski oluşturduğunu belirten vatandaşlar, gece saatlerinde binaya girip çıkan kişiler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraşta ‘metruk bina’ endişesi! Mahalleli diken üstünde: Bakkala bile rahat gidemiyoruz

Esnaf Sami Taşkıran, "Bu yapılara girip çıkan kişiler nedeniyle mahallede huzursuzluk yaşanıyor. Çocuklarımızı ve ailemizi dışarı çıkarırken endişe duyuyoruz. Yıkılması gereken binaların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraşta ‘metruk bina’ endişesi! Mahalleli diken üstünde: Bakkala bile rahat gidemiyoruz

“BAKKALA BİLE RAHAT GİDEMİYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Fatih Yurttaşlan ise “Bu durum mahallede ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan endişe eder hale geldik. Gece gündüz bakkala bile rahat gidemiyoruz. Birçok bina harabe halinde duruyor. Bu yapıların yıkılmasını büyüklerimizden arzu ediyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraşta ‘metruk bina’ endişesi! Mahalleli diken üstünde: Bakkala bile rahat gidemiyoruz

35 METRUK BİNA

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde Şehit Eşbah Osman Caddesi'nden Kazancı Camii'ne kadar uzanan rezerv alan kapsamında yaklaşık 6 aydır ihale sürecinin beklendiği öğrenildi. Metruk binaların bazıları orta ve ağır hasarlı olurken bazıları hakkında ise yıkım kararı bulunmasına rağmen hukuki süreçler devam ettiği gerekçesiyle yıkılamıyor. Bölgede 16011 ve 16030 sokaklarda bulunan yaklaşık 35 metruk binanın da yıkılması bekleniyor.

Kahramanmaraşta ‘metruk bina’ endişesi! Mahalleli diken üstünde: Bakkala bile rahat gidemiyoruz

Haberle İlgili Daha Fazlası