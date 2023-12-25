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    Haftanın kitapları

    Kültür sanatta haftanın kitapları...

    Haftanın kitapları
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

    "ÖLÜM ŞUURU" SİZLERE ÖMÜR 

    Fatma Barbarosoğlu “Aslında O Ölmedi” adlı kitabında modern hayatta ölümün değişen yerini okuyucuya hatırlatıyor. Profil Kitap etiketiyle neşredilen deneme türündeki eserde, geleneksel dünyada insanoğlunu “ölüm şuuru” sararken ekranlarda her gün onlarca kişinin ölüm haberini gördüğümüz modern zamanlarda bunun yok olduğu vurgulanıyor. Ölümün medyada sıradanlaşması, transhümanizm felsefesi, ölümü yenmeye odaklı teknolojiler ve selfie çekilen cenaze törenleri gibi enteresan mevzular eserde yer buluyor.

    "ENSTİTÜYE" TEKRAR BAKIN

    Türkiye’nin modernleşe safhasını ironik bir dille anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar imzalı “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nü bu defa farklı sahalardan akademisyen ve araştırmacılar yorumluyor. VakıfBank Kültür Yayınlarından çıkan “Enstitü Bize Ne Söyler?” adlı eserin editörlüğünü Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış üstleniyor. Kitapta “Tanpınar veya Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında yazılanlar okunmadan bu roman yorumlanamaz mı?”  ve “Edebiyat araştırmacıları, romana yeniden baksalar neler görürler?” gibi sorulara cevap aranıyor.

    Haftanın kitapları

    TÜRK RESMİNİN SERENCAMI

    Türkiye İş Bankasının ziyarete açtığı Resim Heykel Müzesinin kalıcı sergisi kitaba dönüştü… Müzenin dört ve beşinci katlarında görülebilen sergi hakkındaki “Türk Resmini İzlemek” adlı eser, Prof. Dr. Gül İrepoğlu imzasıyla yayınlandı. İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okurla buluşan eserde, 19. asırdan bugüne Türk resim sanatının evreleri, tarihî gelişimi, dönüm noktaları ve onları hazırlayan şartlar, müze koleksiyonundaki tablolarla ele alınıyor. Kitaptaki konular, zengin görseller ve detaylar eşliğinde işleniyor. 

    Türkiye Gazetesi /  - Kültür - Sanat
    Kitap
    Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın kitapları
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