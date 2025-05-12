Haftanın kitapları | “Topraktan Fincana Kahve”

Haftanın kitaplarında bu hafta “Münâcâtnâme”, “Trojans” ve “Topraktan Fincana Kahve” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

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HEREVİ'NİN TASAVVUFÎ ŞAHESERİ "MÜNÂCÂT"

Tasavvuftaki şöhretinin yanı sıra Hanbelî mezhebinin büyük âlimlerinden biri olan Hâce Abdullah Herevî’nin (Hirevi) “Münâcâtnâme” adlı eseri Timaş Yayınları etiketiyle okura sunuluyor. Hazreti Mevlânâ ve Molla Cami gibi mutasavvıflara da tesir ettiği düşünülen eser, Herevî’nin tasavvufî yakarışlarından meydana geliyor. Eserde Yaradana duyulan aşk, teslimiyet, tevazu ve ilahi rahmete olan ihtiyaç yüksek bir edebiyatla dile getiriliyor. Büyük mutasavvıf, eserinde manevi yolculukta karşılaşılan zorlukları ve nefsin terbiyesini de vurguluyor. Tasavvufî edebiyatın mühim örneklerinden biri olan “Münâcâtnâme” Allah ile kul arasındaki bağı ortaya koyuyor.

"TROJANSLARIN" ENTERESAN HİKAYESİ

“Trojans” adlı eser Türkiye’de yıllar evvel faaliyet gösteren bir casusluk okulunun enteresan hikâyesini ele alıyor... Ahmet Köprülü tarafından kaleme alınan eserde; 1957’de kurulan ABD Hava Kuvvetleri Mensupları Aile Bireyleri Okulu’nun (AHS) öğrencilerini “Trojans” olarak adlandırarak 1980’lere kadar ABD’nin Türkiye ve çevresindeki politik operasyonların yönetildiği bir merkez olduğu anlatılıyor. Uzun soluklu bir araştırma neticesinde yazıldığı ifade edilen eserde, Türkiye-ABD münasebetlerinin tarihine dair dikkat çeken kısımlar bulunuyor. Çeşitli iddiaların yer aldığı eserde, “Ankara’daki ilk kadın CIA ajanı kimdi?” gibi ilgi çekecek sorulara da cevaplar veriliyor.

KAHVESEVERLERİN BİLMESİ GEREKENLER

Kahve uzmanı Cenk Girginol’un kaleme aldığı “Topraktan Fincana Kahve” eseri Mundi Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Girginol, ödüllü eserinde kahvenin çiğ hâlinden başlayarak fincana gelene kadarki yolculuğunu anlatıyor. Eserde kahvenin toplanma tekniklerinden kavurma derecelerine, kahve türlerinden demleme yöntemlerine, ideal kahve reçetelerinden kahveli tariflere kadar bir kahveseverin bilmesi gerekenler, detaylarıyla bir araya geliyor. Türk kahvesine de yer ayrılan eserdeki kahve sözlüğü de dikkat çekiyor.